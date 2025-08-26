Topfavoritin Swiatek nahm Auftakthürde bei US Open locker

Lockeres 6:1,6:2 gegen die Kolumbianerin Arango

Mitfavoritin Iga Swiatek hat ihre Auftakthürde bei der mit 90 Mio. Dollar dotierten US Open in New York locker genommen.

Zum Auftakt des abschließenden Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres setzte sich die als Nummer zwei gesetzte Polin am Dienstag gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango klar 6:1,6:2 durch. Die US-Open-Siegerin von 2022 trifft in der zweiten Runde auf die Niederländerin Suzan Lamens.

"Zum Auftakt ist es immer schwierig, in den Rhythmus zu kommen. Es war natürlich ein solides Match", war Swiatek zufrieden. Für ihren Erfolg benötigte die Wimbledonsiegerin im Arthur Ashe Stadium nur 61 Minuten.