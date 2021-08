Tennis-Profi Stan Wawrinka muss auch auf seine Teilnahme an den US Open verzichten.

Der Champion von 2016 ist nach einer zweiten Operation am linken Fuß noch nicht wieder fit genug, wie am Montag bekannt wurde. Der 36-jährige Schweizer hat seit Anfang März nicht mehr gespielt. Unter anderem verpasste der dreifache Sieger bei Grand-Slam-Turnieren auch die French Open, Wimbledon und das olympische Tennisturnier in Tokio.