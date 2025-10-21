Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
  4. ATP
  5. Erste Bank Open
Sinner & Co.
© Foto: e|motion / Sascha Feuster

Erste Bank Open

Wiener-Schnitzel-Open: Tennis-Stars schwingen den Kochlöffel

21.10.25, 11:49
Heiß her ging es am Montagabend nicht nur auf dem Centre Court der Wiener Stadthalle, sondern auch in der Küche: Beim „Wiener Schnitzel Open“ bei Plachutta in der Wollzeile wagten sich die Turnierstars der Erste Bank Open an die Pfannen.  

Denn beim traditionellen „Wiener Schnitzel Open“ im legendären Plachutta in der Wollzeile tauschten die Stars der Erste Bank Open ihre Tennisschläger gegen Bratpfannen – und bewiesen dabei überraschendes Talent. Mit dabei waren Filip Misolic, der am Dienstag (ab 13.30 Uhr, live auf ServusTV) auf den Argentinier Camilo Ugo Carabelli trifft, Lorenzo Musetti, Lucas Miedler, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Joel Schwärzler und Matteo Berrettini.

Als die Schnitzel bereits paniert waren, gesellte sich auch Vierfach-Grand-Slam-Champion Jannik Sinner dazu. Er startet am Mittwoch gegen den Deutschen Daniel Altmaier, den er zuletzt in Shanghai deutlich besiegte – und nimmt damit die Jagd auf seinen zweiten Wien-Titel nach 2023 auf.

Sinner & Co.
© Foto: e|motion / Sascha Feuster

Berrettini ist Schnitzel-Kaiser

Mit viel Charme, Schmäh und ehrgeizigem Kücheneinsatz zeigten die Tennisprofis, dass sie auch abseits des Courts eine gute Figur machen. Panieren, Braten, Garnieren – alles lief wie am Schnürchen. Am Ende überzeugte Matteo Berrettini die Jury und holte sich den Sieg beim köstlichsten Turnier des Abends, knapp vor Lucas Miedler und Lorenzo Musetti.

