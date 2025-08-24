Legende soll Djokovic zum Jubiläumssieg pushen

Vor seinem Erstrunden-Auftritt bei den US Open (in der Nacht auf Montag gegen US-Shootingstar Learner Tien) machte Rekord-Major-Sieger Novak Djokovic eine spannende Andeutung: Er steht offenbar vor der Verpflichtung von Legende Monica Seles (51).

Bevor das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres im Hexenkessel von Flushing Meadows losging, stand Djokovic noch einmal im Fokus: Im Yankees-Stadion durfte der Tennis-Gigant beim Baseball-MLB-Match zwischen den New York Yankees und den Boston Red Sox den Eröffnungswurf machen, außerdem ist der 38-jährige Serbe überall gefragter Interview-Partner. Dabei ließ er beim osteuropäischen TV-Sender "Sportklub" aufhorchen. Er sprach über die geplante Zusammenarbeit mit einer Legende: Es soll sich um die ehemalige Weltranglisten-Erste Monica Seles handeln.

"Interessante Gespräche"

"Ich glaube, ihr wisst schon wer es ist", meinte der "Djoker" augenzwinkernd. Trotzdem wollte er "noch keinen Namen nennen, um es nicht zu früh zu verraten." Es habe, wie Djokovic bestätigt, "interessante Gespräche" gegeben.

Der Sieger von 24 Grand-Slam-Turnieren nannte die gebürtige Jugoslawin immer wieder als "eines meiner Kindheitsidole".

Djokovic hat immer wieder mit Legenden zusammengearbeitet, so zum Beispiel mit Boris Becker, Goran Ivanisevic oder Andy Murray, von dem er sich vor den French Open im Mai getrennt hatte. In Wimbledon wurde Djokovic von Ex-Profi Dusan Vemic betreut. Doch dabei handelte es sich offenbar nur um ein kurzes Intermezzo.

US-Shootingstar als Auftakt-Hürde

Nach den US Open soll also Monica Seles als Betreuerin der serbischen Tennislegende anheuern. In New York will Djokovic der neunfachen Major-Siegerin Seles beweisen, dass noch so einiges in ihm steckt - und im Idealfall Rekord-Grand-Slam-Titel Nr. 25 einfahren.

Allerdings wird bereits die Erstrunden-Aufgabe eine echte Hürde für Djokovic, die aktuelle Nr. 7 der Welt. Da wartet mit dem US-Asiaten Learner Tien einer der Aufsteiger des Jahres. Mit Siegen über Daniil Medvedev bei den Australian Open (wo er bis ins Achtelfinale kam), Alexander Zverev (Acapulco) oder Denis Shapovalov (Toronto) schaffte es Tien mit erst 19 Jahren in die Top 50.