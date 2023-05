Grabher scheitert nach 3-Stunden-Kampf in Rom gegen Kasatkina

Tennis-Hoffnung Julia Grabher feiert bei WTA 1000 in Rom Karrie-Meilenstein Julia Grabher setzt sich beim WTA 1000 in der zweiten Runde gegen die Schweizerin Jil Teichman in drei Sätzen durch. Unsere Tennis-Hoffnung erreicht nach dem Erfolgslauf in der ewigen Stadt in der Weltrangliste einen neuen Karriere-Höhepunkt.