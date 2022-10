Haleps Ex-Coach glaubt an Unschuld im Doping-Skandal

Der frühere Coach von Simona Halep glaubt an deren Unschuld. Darren Cahill schrieb auf Instagram, dass die Sportlerin niemals wissentlich oder absichtlich eine Substanz von der Doping-Verbotsliste zu sich genommen hätte.

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste ist wegen eines positiven Dopingtests bei den US Open im August vorläufig gesperrt worden, der 31-jährigen Rumänin war in A-und B-Probe die verbotene Substanz FG-4592 (Roxadustat) nachgewiesen worden.

Halep hatte Doping zurückgewiesen. "Während meiner gesamten Karriere kam mir Betrug noch nie in den Sinn, da er gegen alle Werte steht, mit denen ich groß geworden bin. In dieser unfairen Situation fühle ich mich komplett konfus und betrogen", schrieb die Rumänin auf Twitter.

Cahill führte Halep an die Spitze der Weltrangliste und 2018 in Paris zu ihrem ersten Grand-Slam-Titel. Das Gespann trennte sich im September 2021.

"Sie ist eine Athletin, die sich über alles Sorgen macht, was ihr von einem Arzt verschrieben wurde (was selten vorkam), oder über Nahrungsergänzungsmittel, die sie nahm oder in Betracht zog", erklärte Cahill. "Ich glaube an sie. Das habe ich immer getan und ehrlich gesagt tat ich es nie mehr als jetzt bei diesem speziellen Thema."