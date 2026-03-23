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Nick Woltemade
© EPA

Nach Leistungsabfall

Top-Klub bereitet Tauschdeal mit Ex-Bayern-Flirt Woltemade vor

23.03.26, 18:00
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Ex-Bayern-Flirt Nick Woltemade hat nach dem starken Saisonstart einen schweren Stand bei Newcastle United. Nun könnte der DFB-Star schon in der kommenden Saison innerhalb der Premier League wechseln.

Laut dem Sportjournalisten Simon Phillips plant der FC Chelsea einen Leihdeal mit Newcastle United. Die "Blues" wollen den Riesen Nick Woltemade (24) holen. Dafür haben die "Magpies" Interesse an Chelseas Mittelstürmer Liam Delap (23). Wenn die Nordengländer die Verhandlungen mit Chelsea starten, könnte der zweifache Champions-League-Sieger einen Tauschdeal anvisieren, so der Bericht.

Ein Tapetenwechsel könnte Woltemade nicht schaden. Derzeit spielt der DFB-Stürmer bei Newcastle nicht auf seiner Lieblingsrolle im Sturmzentrum. Bei Chelsea könnte er dort wieder auflaufen.

Schwacher Saisonverlauf  

"Big Nick" konnte zum Saisonstart die Fans der "Magpies" sehr begeistern. In den ersten fünf Spielen erzielte Woltemade vier Tore. Doch mittlerweile ist der Hype um den DFB-Star abgekühlt. In den bisherigen 45 Pflichtspielen konnte er nur 10 Tore erzielen. Das letzte Ligator machte Woltemade im Dezember. Damals gelang ihm ausgerechnet gegen Chelsea ein Doppelpack.

Nick Woltemade
© Getty

Woltemade ist aktuell nur eine Teilzeitkraft. Newcastle-Trainer Eddie Howe findet für den knapp Zwei-Meter-Riesen nicht die perfekte Rolle in seinem System. Der DFB-Star wird als klassische Neun, falsche Neun oder Zehner eingesetzt.

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