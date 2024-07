Hanfmann und Berrettini im Kitzbühel-Halbfinale

Der Deutsche Yannik Hanfmann und der Italiener Matteo Berrettini bestreiten am Freitag eines der beiden Halbfinali des ATP250-Tennisturniers in Kitzbühel.

Hanfmann, der 2020 in der Gamsstadt bereits das Finale erreicht hatte, setzte sich am Donnerstag im ersten Viertelfinale gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild mit 7:6(2),6:4 durch.

Der frühere Top-Ten-Spieler Berrettini, der vergangene Woche ebenfalls auf Sand das Turnier in Gstaad für sich entschieden hatte, besiegte Nicolas Moreno de Alboran mit 7:6(5),6:3. Der US-Amerikaner hatte am Vortag im Achtelfinale mit Lukas Neumayer den letzten im Kitzbühel-Einzel vertretenen Österreicher ausgeschaltet.

Im Doppel verabschiedete sich am Freitag Sam Weissborn mit dem Monegassen Romain Arneodo. Das Duo unterlag der als Nummer zwei gesetzten Paarung Santiago Gonzalez/Skander Mansouri (MEX/TUN) im Viertelfinale 3:6,7:5,4:10. Letzter Österreicher im Bewerb ist damit Alexander Erler, der am Abend (18:00 Uhr) mit dem Deutschen Andreas Mies in der Runde der letzten acht antrat.