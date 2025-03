Mit nur 17! Tennis-Teenie triumphiert in Indian Wells

Die 17-jährige Russin Mirra Andrejewa hat am Sonntag in Indian Wells mit einem 2:6,6:4,6:3-Sieg über die topgesetzte Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ihren zweiten WTA-1000-Tennistitel en suite geholt.

Der Teenager ist auf diesem höchsten Level unter Grand-Slam-Niveau schon zwölf Spiele unbesiegt, das war davor noch nie so einer jungen Spielerin gelungen. Vor zwei Wochen hatte Andrejewa in Dubai triumphiert, in der Weltrangliste rückt sie bereits auf Position sechs vor.

Der Schützling von Conchita Martinez war in Indian Wells als Nummer neun eingestuft und hatte im Halbfinale die Polin Iga Swiatek besiegt, jünger war noch nie eine Spielerin mit Siegen über die Nummern eins und zwei der Weltrangliste bei einem Turnier. Jüngere Indian-Wells-Siegerinnen waren Martina Hingis (SUI/1998) und Serena Williams (USA/1999).

Ihr Finalsieg beim mit rund neun Millionen US-Dollar dotierten Event war ihr zweiter gegen Sabalenka im sechsten Duell. Heuer hatte sie gegen die Belarussin in Brisbane und bei den Australian Open verloren.

Draper putzt Rune weg

Bei den Herren setzte sich Jack Draper (Großbritannien) klar gegen Holger Rune (Dänemark) mit 6:2 und 6:2 durch.