Nadal erster Finalist bei Rom-Turnier

Sandkönig Rafael Nadal steht beim Masters-Turnier in Rom im Finale.

Rafael Nadal ist in das Endspiel des Tennis-Masters-Turniers in Rom eingezogen. Der neunfache Sieger aus Spanien schlug den Überraschungs-Halbfinalisten Reilly Opelka aus den USA am Samstag 6:4,6:4. Im anderen Halbfinale stehen sich am Abend Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien und der Italiener Lorenzo Sonego gegenüber.

Djokovic erreichte die Vorschlussrunde erst am Samstagmittag durch ein schwer erkämpftes 4:6,7:5,7:5 über den Griechen Stefanos Tsitsipas. Der Serbe schaffte damit noch die Wende, nachdem er beim Abbruch der Partie wegen Regens am Freitag auch im zweiten Satz zurückgelegen war.

Bei den Damen zog die Tschechin Karolina Pliskova zum dritten Mal in Serie ins Endspiel ein. Die frühere Weltranglisten-Erste besiegte die Kroatin Petra Martic 6:1,3:6 6:2. Vor zwei Jahren gewann Pliskova das WTA-Turnier. Gegnerin ist diesmal French-Open-Siegerin Iga Swiatek. Die Polen bezwang US-Jungstar Coco Gauff 7:6(3),6:3.