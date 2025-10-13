Alles zu oe24VIP
© GEPA

ATP250 in Stockholm

Ofner gegen Borg chancenlos - 8. Auftaktniederlage in Folge!

13.10.25, 22:22
Auch eine Woche vor den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle konnte Sebastian Ofner seinen Negativlauf nicht stoppen. 

Der Steirer unterlag Leo Borg, dem 22-jährigen Sohn von Tennis-Legende Björn Borg, gestern zum Auftakt des ATP250-Turniers in Stockholm 3:6, 4:6. Für den Ofner war es die bereits achte Auftakt-Niederlage in Folge. Seinen letzten Sieg hatte der 29-jährige Steirer am 3. Juli in Wimbledon verbucht, danach musste er als Folge von zwei Fersen-Operationen auch wochenlang pausieren.

Borg schaffte Revanche

Beim in der Qualifikation des Sandplatz-Turniers in Genf hatte Ofner noch gegen Borg gewonnen. In Stockholm nahm der Schwede (ATP-Nr. 622) Österreichs Nummer 2 im ersten Satz das Aufschlagspiel zum 5:3 ab, im zweiten holte er sich das Break zum 5:4 und servierte danach ebenfalls aus. Ofner (ATP-Nr. 140) kam im gesamten Match nur zu einer Breakchance.

In Stockholm ebenfalls im Einsatz ist Filip Misolic, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hat. Der Weltranglisten-95. trifft in der ersten Runde auf den Polen Kamil Majchrzak.

Erfolgserlebnisse gab es in Schwedens Hauptstadt für die Doppel Alexander Erler/Robert Galloway (USA) bzw. Neil Oberleitner/David Pichler, die sich mit Zweisatzsiegen jeweils ins Viertelfinale vorkämpften.

