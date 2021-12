Schon geimpft? Djokovic wird sich "bald äußern"

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat auch nach dem Halbfinal-Aus mit Serbien beim Davis Cup seine Teilnahme an den Australian Open offen gelassen.

Er werde nun ein paar Tage abschalten und nicht an Tennis denken, sagte der 34-Jährige am Freitagabend nach der 1:2-Halbfinal-Niederlage in Madrid gegen Kroatien. Die Entscheidung, ob er beim ersten Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres vom 17. bis 30. Jänner in Melbourne antreten werde, stünde kurz bevor.

"Ich werde mich bald dazu äußern", sagte Djokovic. In Melbourne dürfen nur geimpfte Tennisprofis mitspielen. Der Titelverteidiger ließ zuletzt seinen Impfstatus offen. Er hatte mehrfach erklärt, dass dies Privatsache sei. Zuletzt hatte sein Vater Srdjan Djokovic im serbischen Fernsehsender Prva TV gesagt: "Unter diesen Erpressungen und Umständen ist es wahrscheinlich, dass er nicht teilnehmen wird." Würde Novak Djokovic in Melbourne antreten, könnte er mit seinem 21. Grand-Slam-Titel am Schweizer Roger Federer und dem Spanier Rafael Nadal vorbeiziehen.