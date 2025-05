Schreie in Menschenmenge: French Open unterbrochen

Die French Open-Spiele wurden nach einem medizinischen Notfall in der Menschenmenge unterbrochen.

Während des Spiels von Qinwen Zheng gegen Victoria Mboko waren Schreie von der Tribüne aus zu hören. Das Spiel wurde unterbrochen und Sanitäter eilten in die Menge, um sich um eine Person in Not zu kümmern.

Adam Fielder, der das Spiel kommentierte, sagte: "Es ist etwas in der Menge hier oben passiert, ein medizinischer Notfall. Wir werden hier eine kleine Verzögerung haben, während derjenige, der behandelt werden muss, die nötige Hilfe bekommt."

In Paris ist es gerade sehr heiß, die Menschen sind hohen Temperaturen ausgesetzt,