Sorge um Superstar: Was ist mit Novak Djokovic los?

Novak Djokovic wird auch beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati nicht aufschlagen. Nach seiner bereits zuvor angekündigten Absage für das Turnier in Toronto ist dies die zweite Turnierabsage in Folge für den serbischen Tennisstar.

Der 24-fache Grand-Slam-Sieger wird ohne Matchpraxis seit Wimbledon bei den US Open antreten. Wie die Veranstalter des Turniers bestätigten, zog Djokovic seine Teilnahme kurzfristig zurück. Zuvor hatte bereits die Sport-Plattform „The Athletic“ über den Rückzug des 38-Jährigen berichtet. Seit Aus in Wimbledon kein Match Djokovic hatte zuletzt im Halbfinale von Wimbledon gestanden, wo er überraschend am späteren Sieger Carlos Alcaraz scheiterte. Seitdem hat er kein offizielles Match mehr bestritten. Während Djokovic also weiter pausiert, werden in Cincinnati die Weltranglistenersten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz wieder mit dabei sein. Für Djokovic stellt sich nun die Frage, ob er ohne Wettkampfpraxis rechtzeitig zur Topform findet, wenn Ende August in New York die Jagd auf seinen 25. Grand-Slam-Titel beginnt.