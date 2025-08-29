Tennis-Ass Erler überrascht bei US Open

Carlos Alcaraz hat souverän den Sprung ins Achtelfinale der Tennis-US-Open geschafft. Der Weltranglistenzweite setzte sich am Freitag gegen den Italiener Luciano Darderi mit 6:2,6:4,6:0 durch.

Doch nicht alles war positiv, zwischendurch hatte der Spanier wegen Problemen im rechten Knie ein Medical Timeout nehmen müssen. Für eine Überraschung im Doppel sorgte Alexander Erler, mit Robert Galloway bezwang er die topgesetzten Briten Julian Cash/Lloyd Glasspool 7:6(6),7:6(4).

Alcaraz musste beim Stand von 4:1 im zweiten Satz erstmals im Turnierverlauf ein Break hinnehmen und war da mit starker Gegenwehr der Nummer 32 des Events konfrontiert. Nicht förderlich war da auch eine vermeintliche Verletzung, die er sich in dieser Phase zuzog. Nach einem eigenen Service habe er einen Stich im Knie verspürt, war zu hören, als Alcaraz bei 5:4 mit dem Physiotherapeuten sprach und dann von ihm behandelt wurde. Nach dem Match gab er aber Entwarnung. "Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme, den Physio kommen zu lassen. Ich fühle mich gut."

Die Behandlung verfehlte die Wirkung jedenfalls nicht, danach gab Alcaraz kein Game mehr ab. Schon nach 1:44 Stunden war die Partie zugunsten des sechsfachen ATP-Saisonturniersiegers beendet. "Ich habe einfach großartiges Tennis gespielt, es war eine tolle Leistung, darüber bin ich richtig stolz", sagte der US-Open-Champion von 2022. Als nächste Hürde wartet in jedem Fall ein Franzose, entweder Benjamin Bonzi oder Arthur Rinderknech.