Tennis-Traumpaar: Heißes Gerücht um Liebes-Doppel bei US Open

Beim neuen Mixed-Doppel-Bewerb im Rahmen der US Open sorgen Carlos Alcaraz und Emma Raducanu nicht nur sportlich für Schlagzeilen.

Es ist DAS Tuschel-Thema in New York: Sind die Tennis-Superstars Emma Raducanu und Carlos Alcaraz ein Paar? Die 22-jährige US-Open-Siegerin 2021 aus Großbritannien und der gleichaltrige Spanier, der bereits fünf Grand-Slam-Titel auf seinem Konto hat, heizten die Gerüchte beim neuen Mixed-Doppel-Bewerb im Big Apple weiter an.

Das Duo verlor zwar sein Auftaktmatch gegen die Top-Gesetzten Jack Draper und Jessica Pegula, doch das tat nichts zur Sache. Denn die beiden Tennis-Superstars strahlten am Platz mit der Sonne um die Wette und genossen die Zeit.

Alcaraz: "Ich bin einfach froh"

Angesprochen auf die seit fast einem Jahr anhaltenden Gerüchte bezogen sie allerdings nicht konkret Stellung. Im Sommer war Raducanu auch bei einem Alcaraz-Match im Londoner Queen's Club als Zuschauerin zu Gast. Damals meinte Alcaraz: „Ich bin einfach froh, dass sie gekommen ist, um mich zu unterstützen, um mein Spiel zu sehen. Ja, ich denke, es war großartig, sie auf der Tribüne zu haben.“

© APA

Jetzt in New York klang das bei der Pressekonferenz etwas anders: "Wir sind nur Freunde." Danach wurde das Gespräch mit den Medienvertretern abgebrochen. Doch was das mögliche Tennis-Traumpaar am Platz zeigte, wirkte dennoch sehr vertraut. Umarmungen, gemeinsames Gekichere und Tuscheleien lassen die Fans vom neuen Tennis-Traumpaar schwärmen.