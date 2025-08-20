Alles zu oe24VIP
© APA

Erster Auftritt

Tennis-Traumpaar: Heißes Gerücht um Liebes-Doppel bei US Open

20.08.25, 22:02
Beim neuen Mixed-Doppel-Bewerb im Rahmen der US Open sorgen Carlos Alcaraz und Emma Raducanu nicht nur sportlich für Schlagzeilen.

Es ist DAS Tuschel-Thema in New York: Sind die Tennis-Superstars Emma Raducanu und Carlos Alcaraz ein Paar? Die 22-jährige US-Open-Siegerin 2021 aus Großbritannien und der gleichaltrige Spanier, der bereits fünf Grand-Slam-Titel auf seinem Konto hat, heizten die Gerüchte beim neuen Mixed-Doppel-Bewerb im Big Apple weiter an.

Das Duo verlor zwar sein Auftaktmatch gegen die Top-Gesetzten Jack Draper und Jessica Pegula, doch das tat nichts zur Sache. Denn die beiden Tennis-Superstars strahlten am Platz mit der Sonne um die Wette und genossen die Zeit.

Alcaraz: "Ich bin einfach froh"

Angesprochen auf die seit fast einem Jahr anhaltenden Gerüchte bezogen sie allerdings nicht konkret Stellung. Im Sommer war Raducanu auch bei einem Alcaraz-Match im Londoner Queen's Club als Zuschauerin zu Gast. Damals meinte Alcaraz: „Ich bin einfach froh, dass sie gekommen ist, um mich zu unterstützen, um mein Spiel zu sehen. Ja, ich denke, es war großartig, sie auf der Tribüne zu haben.“

Raducanu Alcaraz
© APA

Jetzt in New York klang das bei der Pressekonferenz etwas anders: "Wir sind nur Freunde." Danach wurde das Gespräch mit den Medienvertretern abgebrochen. Doch was das mögliche Tennis-Traumpaar am Platz zeigte, wirkte dennoch sehr vertraut. Umarmungen, gemeinsames Gekichere und Tuscheleien lassen die Fans vom neuen Tennis-Traumpaar schwärmen.

