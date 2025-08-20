Melzer und Koubek attackieren Misolic: „Verbockt“

Das ging nach hinten los! Tennis-Ass Filip Misolic verzichtete auf die US-Open-Quali, spekulierte auf einen Nachrückerplatz – und steht am Ende ohne Start, Punkte oder Preisgeld da. ÖTV-Sportchef Jürgen Melzer findet klare Worte für den selbst verschuldeten Fehltritt.

Der 24-jährige Steirer stand zum Stichtag knapp außerhalb des Hauptfeldes und entschied sich, nicht für die Qualifikation der US Open zu nennen. Er hoffte, dass ein Rückzug eines anderen Spielers ihn ins Hauptfeld rutschen lässt – vergeblich. Arthur Fils zog zwar zurück, aber erst kurz nach dem Quali-Start. Für Misolic war der Platz damit verloren.

Melzer: „Ziemlich einzigartiges Thema“

ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer reagierte mit deutlicher Kritik: „Ich bin gestern selber davon überrascht worden. Ich finde es ein großes Risiko. Es ist ein ziemlich einzigartiges Thema, was er da veranstaltet hat.“ Misolic sei „ein eigener Typ“, der manche Dinge „einfach anders“ mache – diesmal mit negativem Ausgang. „Ich hoffe, er lernt daraus.“

Auch Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek fand klare Worte: „Verbockt.“

Tulln statt New York

Misolic wird nun Anfang September beim Challenger in Tulln erwartet, wo er um verlorene Punkte kämpft. Sein letzter Auftritt in Winston-Salem brachte sportlich wie finanziell kaum Ertrag – das US-Open-Aus verschärft die Situation.

Melzers Davis-Cup-Entscheidung steht

Nach dem Aus von Misolic, Neumayer und Rodionov in der Quali hat Melzer für das Davis-Cup-Duell in Ungarn (Mitte September) bereits entschieden, wer im Einzel aufläuft. Zwischen Neumayer und Rodionov sei die Wahl gefallen – öffentlich gemacht wird sie erst nach Rücksprache mit beiden Spielern.

Ofner ist aktuell der einzige Österreicher im US-Open-Einzel-Hauptfeld – dank Protected Ranking. Die Auslosung erfolgt am Donnerstag.