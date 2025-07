Tennis-Ass Misolic im Båstad-Achtelfinale und erstmals Top 100

Nächster Meilenstein für Aufsteiger Filip Misolic (23): Mit einem hart erkämpften 6:3, 3:6, 7:5-Sieg über Elmer Møller (DEN) erreichte Österreichs bester Tennisprofi beim ATP250-Turnier in Båstad das Achtelfinale und ist erstmals Top 100 (Nr. 99 im ATP-Live-Ranking).

"Es war ein schwieriges Match und ich bin froh, dass ich es geschafft habe", atmete Misolic auf, nachdem er nach knapp drei Stunden seinen dritten Matchball verwandelt hatte. Dass im schwedischen Båstad die meisten Zuschauer auf der Seite seines skandinavischen Gegners waren, machte ihm nichts aus. Im Gegenteil: "Ich fand es cool bei dieser Atmosphäre zu spielen."

Im Achtelfinale wartet am Donnerstag mit dem als Nr. 3 gesetzten Portugiesen Nuno Borges (ATP-Nr. 35) der Titelverteidiger.

In jedem Fall ist Båstad eine gelungene Generalprobe für Misolic, für den nächste Woche der heimische Höhepunkt am Programm steht. Bei den Generali Open in Kitzbühel war vor drei Jahren mit dem sensationellen Final-Einzug sein Stern aufgegangen.

Weil unser Shootingstar bei Hauptfeld-Deadline noch zu schlecht gerankt war, bekam er eine Wildcard. Als Top-100-Spieler hätte er die nicht mehr nötig gehabt ...