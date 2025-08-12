Alles zu oe24VIP
Tennis-Legende unheilbar krank
© getty

Schock-Outing

Tennis-Legende unheilbar krank

12.08.25, 16:46
Die beste Tennisspielerin der frühen 1990er-Jahre schockt mit einem Outing: Monica Seles (51) machte eine unheilbare Muskelerkrankung öffentlich.

Die einstige Weltranglisten-Erste leidet seit drei Jahren unter einer schweren Muskelschwäche. Seles machte die neuromuskuläre Autoimmunerkrankung, die unter dem Fachbegriff Myasthenia gravis bekannt ist, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP öffentlich.

Tennisbälle doppelt gesehen

Darin berichtete die Tennis-Legende unter anderem, dass sie beim Tennisspielen den Ball plötzlich doppelt gesehen und nicht getroffen habe.

Die einst größte Rivalin von Steffi Graf war 1993 Opfer eines Messerattentats geworden. Während eines Matchs in Hamburg stach ihr ein geistig verwirrter Mann, der sich nachher als Fan von Graf bezeichnete, mit einem Messer in den Rücken.

Es habe einige Zeit gedauert, bis sie über ihre Beschwerden habe sprechen können, denn die Krankheit sei schwierig. "Sie hat große Auswirkungen auf mein tägliches Leben", sagte die im einstigen Jugoslawien geborene US-Amerikanerin, die 2003 ihr letztes Match bestritten hatte. Bei der Erkrankung blockieren Antikörper die Übertragung von Reizen an der Schnittstelle zwischen Nerv und Muskel. Folgen sind neben gestörtem Sehen auch Muskelschwäche in Armen und Beinen.

Probleme beim Frisieren

Seles erzählte, sie habe beispielsweise Schwierigkeiten, wenn sie sich um ihre Frisur kümmere. Vor ihrem Besuch beim Arzt habe sie zuvor nie von dieser Krankheit gehört, sagte Seles, die in ihrer Karriere bei den vier größten Tennis-Turnieren - den Grand Slams - insgesamt neun Titel gewinnen konnte.

