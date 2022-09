Der aktuelle Fokus der Tenniswelt richtet sich nach London zum Laver Cup. Dort wird Roger Federer sein letztes Profi-Tennisspiel bestreiten. Im Doppel tritt er dabei gemeinsam mit seinem langjährigen Kontrahenten, Rafael Nadal, an.

Beim, etwas in den Hintergrund gerückten, ATP-Turnier im französischen Metz leistet sich die Nummer 4 der Welt, Daniil Medwedew, welcher bis vor kurzem noch ganz oben auf der Weltrangliste stand, indes einen weiteren Fauxpas. Nachdem der gebürtige Russe mit 0:2 Rückstand auf den Underdog Stan Wawrinka (37) einen Ball verschlägt, knallt er seinen Schläger auf den Boden. Die Zuseher quittierten ihm diese Aktion mit Pfiffen und Buh-Rufen. Doch damit wurde der Favorit für dieses Turnier erst so richtig heiß - er begann damit, das Publikum mit Affengestern zu verspotten.

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd - by calling them monkeys (?) - after they boo him for throwing his racket…



If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF