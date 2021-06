Nur US Open können Thiem-Saison retten

Dominic Thiem kommt heuer einfach nicht in die Gänge, nun hofft er auf die US Open. Zuvor muss er seine Verletzung auskurieren.

Die Horror -Bilanz des Vorjahres-Siegers der US Open: nur neun Siege bei acht Pleiten. Zum Vergleich: Im Vorjahr lautete Thiems Bilanz noch 25:9. Jetzt heißt das große Ziel: Titelverteidigung in New York!

Doch ob die klappt, ist mehr als fraglich. Zuletzt erlitt Thiem erneut einen herben Dämpfer. Aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk fällt er wochenlang aus. Bei seinem Rasen-Comeback auf Mallorca zog er sich eine Ablösung des hinteren Kapselapparates zu - das jüngste Kapitel in seinem Seuchen-Jahr.

Zeit drängt: Comeback im Juli, US Open im August

Fünf Wochen muss der 27-Jährige nun eine Schiene tragen und fällt nicht nur für Wimbledon, sondern auch für Hamburg und Gstaad sowie die komplette Sommer-Sandplatzsaison aus. "Ich werde alles tun, was mir die Ärzte auftragen, um möglichst rasch gesund zu werden", verspricht Thiem. Erst gegen Ende Juli kann er voraussichtlich wieder trainieren. Ob der Lichtenwörther bis zum US-Open-Start am 30. August in Topform kommt, ist aber fraglich ...