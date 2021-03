Thiem wird Investor bei Riegel-Start-Up

Tennis-Ass Dominic Thiem wird Investor bei einem Start-up. Riegelhersteller Neoh und die Nummer vier der Tennis-Welt werden Partner.

Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus in Doha, zog Dominic Thiem nach Dubai weiter. Nach einem Freilos in Runde eins trifft Österreichs Tennis-Star nun auf einen Qualifikanten zum Auftakt.

Unterdessen wurde am Montag bekannt, dass Thiem sein Geld neben Immobilien auch zukünftig in Start-ups anlegen wird. Der US-Open-Sieger wird Teilhaber am heimischen Schokoriegel-Hersteller Neoh und wird auch künftig als Testimonial für das Unternehmen fungieren. "Ich glaube an die Idee hinter Neoh und bin überzeugt davon, dass das Unternehmen eine große Zukunft hat", so Thiem in einer Aussendung des Unternehmens.

Die Produktion der Riegel erfolgt in der Gutschermühle im niederösterreichischen Traismauer.

Riegel fortan in Thiems Ernährungsplan

Thiem wird bei seinen Wettkämpfen nun exklusiv vom Riegel-Ausstatter gestärkt. "Mit Dominic Thiem haben wir einen der erfolgreichsten Sportler Österreichs als Testimonial und Partner gewonnen. Er ist für viele ein großes Vorbild und weiß als Spitzen-Athlet ganz genau, worauf es bei der Ernährung ankommt. Dass er Neoh nun in seinen Ernährungsplan aufnimmt, ist für uns natürlich eine tolle Bestätigung“, freut sich Manuel Zeller, Gründer und Geschäftsführer von Neoh. Das Start-Up wirbt damit, mit rund 95 Prozent weniger Zucker auszukommen als herkömmliche Schokoriegel.

Gemeinsam mit Dominic Thiem strebt Neoh die internationale Expansion an.