Überraschung: Youngster Aliassime bezwingt Zverev

Die Reise für den deutschen Tennisstar ist beim diesjährigen Wimbledon-Turnier zu Ende.

Zverev unterlag dem kanadischen Youngster in fünf Sätzen mit 6:4,7:6(6),3:6,3:6,6:4. Der Deutsche kämpfte sich nach einem 0:2 Satzrückstand noch in den entscheidenden fünften Satz, dort behielt aber Felix Auger-Aliassime die Oberhand. Im Viertelfinale am Mittwoch trifft Aliassime nun auf den Italiener Matteo Berrettini. Der Weltranglisten neunte setze sich glatt in drei Sätzen gegen den Weißrussen Ivaska durch.

Federer im Viertelfinale

Auch der Schweizer Superstar Roger Federer steht im Viertelfinale des Rasenklassikers. Der achtmalige Wimbledon-Champion besiegte Lorenzo Sonego sicher in drei Sätzen.