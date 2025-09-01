US-Open-Eklat: Jetzt spricht der CEO

Bei den US Open (Tennisturnier in New York, USA) sorgte ein Vorfall für viel Ärger im Netz.

Ein Mann nahm einem Kind ein Geschenk eines Tennisprofis weg. Nun hat sich der Mann zu Wort gemeldet und sich öffentlich entschuldigt.

Eklat in New York

Der polnische Tennisspieler Kamil Majchrzak hatte nach seinem Sieg gegen den Russen Karen Khachanov (Nummer 9 der Setzliste) seine Kappe an einen jungen Fan geben wollen. Der Bub, bekannt unter dem Namen Brock, stand direkt am Spielfeldrand. Doch genau in diesem Moment griff ein Mann daneben – und nahm die Kappe für sich. Auf einem Video ist zu sehen, wie er das signierte Stück sofort in seine Tasche steckt. Das Kind reagierte enttäuscht und fragte ungläubig: „Was machst du da?“

Wer der Mann ist

Im Internet wurde der Mann schnell identifiziert: Es handelt sich um Piotr Szczerek, einen Unternehmer aus Polen. Er führt die Firma Drogbruk, die Pflastersteine herstellt und verkauft. Zudem unterstützt er den Tennissport in seiner Heimat. Szczerek ist selbst Hobbyspieler und soll in seiner Heimat sogar einen privaten Tennisplatz besitzen.

Öffentliche Entschuldigung

Nachdem das Video viele wütende Kommentare ausgelöst hatte, veröffentlichte Szczerek eine lange Erklärung auf dem Instagram-Konto seiner Firma. Er schrieb, er habe „einen großen Fehler“ gemacht und die Situation falsch eingeschätzt. Er habe gedacht, dass der Spieler die Kappe für ihn und seine Kinder bestimmt habe.

Die Kappe wurde inzwischen an den Jungen zurückgegeben. Außerdem erklärte Szczerek, dass weder er noch seine Familie Kommentare im Netz verfasst hätten – vieles, was im Internet über sie geschrieben wurde, sei nicht von ihnen. Er betonte, dass er sich seit Jahren für Kinder und junge Sportler einsetze. Nun wolle er noch stärker Projekte unterstützen, die Jugendlichen helfen.

Reaktion des Tennisspielers

Majchrzak erklärte später, dass es in der Aufregung nach dem Match zu einem Missverständnis gekommen sei. Er betonte, dass er selbst sehr erschöpft gewesen sei. Am Wochenende traf er den jungen Brock erneut in New York. In einem Video, das er auf Instagram teilte, übergab er dem Kind eine Tasche voller Fanartikel. Beide lächelten und gaben sich die Hand.

Weiterer Verlauf des Turniers

Sportlich lief es für Majchrzak kurz danach weniger gut. Er musste in der dritten Runde gegen Leandro Riedi (Schweiz) wegen einer Verletzung aufgeben, noch im ersten Satz beim Stand von 3:5.