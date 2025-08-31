Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
CEO klaut signierte Kappe aus den Händen eines Kindes
© Eurosport

Kappen-Klau

US-Open-Eklat: Erwachsener reißt Kind Geschenk weg

31.08.25, 17:19
Teilen

Tennis-Profi Kamil Majchrzak sorgt für Happy End nach dreistem Kappen-Diebstahl bei den US Open. Ein Erwachsener hatte einem Kind das Geschenk vor der Nase weggeschnappt – jetzt reagiert der Pole.

Die Szene empörte Tennis-Fans weltweit: Nach Majchrzaks Fünfsatz-Sieg gegen den favorisierten Karen Khachanov (Nr. 9) wollte der Pole einem jungen Fan seine Kappe schenken. Doch ein erwachsener Zuschauer griff blitzschnell zu und steckte das Souvenir grinsend in sein Sackerl. Das Video verbreitete sich rasant im Netz, die "New York Post" titelte: "Game, set, snatch" (auf Deutsch: "Spiel, Satz, Klau". Das Wortspiel lehnt sich an den bekannten Tennis-Ausdruck "Game, set, match" an).

Majchrzak startete einen Aufruf

Majchrzak, der den Vorfall zunächst nicht bemerkte, startete einen Instagram-Aufruf, um den enttäuschten Jungen zu finden. Mit Erfolg! "Ich bin beeindruckt von der Macht des Internets", schrieb der 29-Jährige am vergangenen Donnerstag in seiner Instagram-Story: "Alles ist gut jetzt." Der Tennis-Profi gab dem jungen Fan eine neue signierte Kappe. Sowohl die Suche nach dem Jungen, als auch die erneute Kappen-Übergabe postete Majchrzak auf seinem Instagram-Kanal.

Der Mann, der dem Burschen die Kappe vor der Nase wegschnappte soll laut Medienberichten ein polnischer CEO sein.

In New York musste Majchrzak seine Drittrundenpartie gegen Leandro Riedi beim Stand von 3:5 verletzt aufgeben – sein Happy-End-Moment abseits des Courts bleibt dennoch unvergessen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden