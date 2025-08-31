US-Open-Eklat: Erwachsener reißt Kind Geschenk weg

Tennis-Profi Kamil Majchrzak sorgt für Happy End nach dreistem Kappen-Diebstahl bei den US Open. Ein Erwachsener hatte einem Kind das Geschenk vor der Nase weggeschnappt – jetzt reagiert der Pole.

Die Szene empörte Tennis-Fans weltweit: Nach Majchrzaks Fünfsatz-Sieg gegen den favorisierten Karen Khachanov (Nr. 9) wollte der Pole einem jungen Fan seine Kappe schenken. Doch ein erwachsener Zuschauer griff blitzschnell zu und steckte das Souvenir grinsend in sein Sackerl. Das Video verbreitete sich rasant im Netz, die "New York Post" titelte: "Game, set, snatch" (auf Deutsch: "Spiel, Satz, Klau". Das Wortspiel lehnt sich an den bekannten Tennis-Ausdruck "Game, set, match" an).

Majchrzak startete einen Aufruf

Majchrzak, der den Vorfall zunächst nicht bemerkte, startete einen Instagram-Aufruf, um den enttäuschten Jungen zu finden. Mit Erfolg! "Ich bin beeindruckt von der Macht des Internets", schrieb der 29-Jährige am vergangenen Donnerstag in seiner Instagram-Story: "Alles ist gut jetzt." Der Tennis-Profi gab dem jungen Fan eine neue signierte Kappe. Sowohl die Suche nach dem Jungen, als auch die erneute Kappen-Übergabe postete Majchrzak auf seinem Instagram-Kanal.

Der Mann, der dem Burschen die Kappe vor der Nase wegschnappte soll laut Medienberichten ein polnischer CEO sein.

In New York musste Majchrzak seine Drittrundenpartie gegen Leandro Riedi beim Stand von 3:5 verletzt aufgeben – sein Happy-End-Moment abseits des Courts bleibt dennoch unvergessen.