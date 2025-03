Unfassbare 254,5 Meter! Neuer Skiflug-Weltrekord

Skifliegen: Domen Prevc flog auf 254,5 m und zu neuem Weltrekord

Was für ein Wahnsinns-Flug! Domen Prevc (25) hat beim Saisonfinale in Planica Skisprung-Geschichte geschrieben – und wie! Der Slowene segelte unglaubliche 254,4 Meter weit und pulverisierte damit den bisherigen Weltrekord von Stefan Kraft (253,5 Meter) von 2017. Ausgerechnet beim Heimspringen katapultierte sich Prevc in die Rekordbücher und sicherte sich den Rekord auf dem Monsterbakken. Den Tagessieg schnappt Prevc aber noch sein Landsmann Anze Lanisek weg.

Tschofenig auf Platz 4

Auch Daniel Tschofenig durfte feiern. Der Kärntner sprang auf Platz vier und stand bereits seit Freitag erstmals als Gesamt-Weltcup-Sieger fest. Die große Kristallkugel für den konstantesten Springer der Saison gehört jetzt ihm!

Abschied von Hayböck

Emotional wurde es auch abseits der Schanze: Michael Hayböck (34) verabschiedete sich nach 15 Jahren im Weltcup-Zirkus. Außer Konkurrenz absolvierte er nach dem ersten Durchgang seinen letzten Sprung – ein würdiger Abschluss einer starken Karriere. Fünf Einzel-Weltcupsiege, zwölf Team-Triumphe, Tournee-Zweiter 2014/15 – Hayböck hat den Skisprung-Sport geprägt!

Ein Rekord, ein neuer Gesamt-Weltcup-Sieger und ein großer Abschied – Planica bot ein Saisonfinale, das in Erinnerung bleiben wird!