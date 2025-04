Eklat um NFL-Superstar Jalen Hurts beim Besuch im Weißen Haus

NFL-Champion zu Gast bei Donald Trump. Nur ein Star schwänzte den Besuch.

US-Präsident Donald Trump hat die Football-Profis der Philadelphia Eagles im Weißen Haus empfangen. Trump gratulierte dem Team zum Triumph in der Super Bowl Anfang Februar. Nicht dabei war jedoch u.a. Quarterback Jalen Hurts, der Star des Teams war nicht mit in die Hauptstadt gereist. In der vergangenen Woche hatte Hurts bei einer Gala des "Time Magazine" auf die Frage, ob er an dem Besuch teilnehmen würde, mit einem langen Schweigen geantwortet und war dann gegangen.

Signierte Helm für Trump

Dennoch würdigte der Präsident den Spielmacher als "großartigen Typen und großartigen Spieler". Laut inoffiziellen Informationen aus dem Weißen Haus hatte Hurts, wie einige andere Spieler auch, Terminüberschneidungen als Grund für seine Abwesenheit angegeben. Trump erhielt bei der Ehrung einen signierten Helm überreicht.

Verzicht schon 2018

Die Eagles hatten die Super Bowl durch ein 40:22 gegen die Kansas City Chiefs gewonnen. Trump war als erster amtierender Präsident der USA im Stadion in New Orleans gewesen und hatte dort die Chiefs unterstützt. Während seiner ersten Amtszeit hatten die Eagles auf einen Besuch im Weißen Haus verzichtet, nachdem sie 2018 erstmals die Super Bowl gewonnen hatten.