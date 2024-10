LA Dodgers erhöhen in World Series auf 2:0

Die Los Angeles Dodgers haben auch das zweite Finale der World Series in der Major League Baseball gewonnen.

Gegen die New York Yankees setzten sich die Kalifornier einen Tag nach dem 6:3 zum Auftakt mit 4:2 durch. Damit fehlen den Dodgers noch zwei Erfolge zum Gewinn der World Series. Zuletzt gelang es dem Team aus LA vor vier Jahren. Am Montag (Ortszeit) steht in New York das dritte Spiel an.

Einzig der drohende Ausfall von Superstar Shohei Ohtani drückte bei den Dodgers die Stimmung. Der Japaner zog sich im zweiten Spiel eine Schulterverletzung zu. "Wir werden einige Tests machen müssen. Danach werden wir mehr wissen", sagte Manager Dave Roberts. Ohtani hatte im vergangenen Dezember einen Zehnjahresvertrag unterschrieben, der ihm insgesamt 700 Millionen US-Dollar (rund 648 Millionen Euro) einbringen wird.