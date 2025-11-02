Alles zu oe24VIP
Los Angeles Dodgers
Titel verteidigt

LA Dodgers schreiben Baseball-Geschichte

02.11.25, 08:44
Die Baseball-Profis der Los Angeles Dodgers haben als erstes Team seit 25 Jahren den World-Series-Titel in der MLB erfolgreich verteidigt 

Das Star-Team gewann am Samstag das entscheidende siebente Finalspiel bei den Toronto Blue Jays knapp mit 5:4. Will Smith schlug im elften Inning den entscheidenden Homerun. Zuvor hatte Miguel Rojas erst im neunten und letzten regulären Inning für die Dodgers ausgeglichen, die den Großteil der Partie und auch der Finalserie zurücklagen.

Los Angeles Dodgers
Zum wertvollsten Spieler der Finalserie wurde der japanische Pitcher Yoshinobu Yamamoto gekürt, der alle seine drei Final-Einsätze gewann und auch den Sieg in Spiel sieben sicherte, indem er nach seiner Einwechslung keinen Punkt der Blue Jays mehr zuließ.

Die Dodgers gewannen nach 2020 und 2024 den dritten Titel in sechs Jahren. Zuletzt war iJahr 2000 den New York Yankees die erfolgreiche Titelverteidigung in der MLB gelungen. Die Blue Jays, das einzige kanadische Team der Liga, müssen dagegen weiter auf die erste Meisterschaft seit 1993 warten.

