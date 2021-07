Ex-Bulle schreibt MLS-Geschichte

Nashville-Star Hany Mukhtar hat in der amerikanischen Fußball-Liga drei Tore in sechs Minuten erzielt.

Der frühere Salzburg-Profi Hany Mukhtar hat den frühesten Hattrick der MLS-Geschichte erzielt. Der 26-jährige Deutsche traf beim 5:1 von Nashville gegen Chicago Fire am Samstag in der 10., 13. und 16. Minute. Während Mukhtar jubelte, waren die New York Red Bulls mit dem Salzburger Trainer Gerhard Struber zur Untätigkeit verdammt. Ihr Heimspiel gegen Inter Miami wurde wegen Unwettern und Blitzgefahr nach dreieinhalbstündigem Zuwarten endgültig abgesagt.

Nach 12 Partien hat die Struber-Elf mit je fünf Siegen und Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz. Als Achter liegt das Team aus New Jersey derzeit knapp außerhalb der Play-off-Ränge.