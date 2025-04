Erstes Team zieht in die zweite NBA-Play-off-Runde ein

Oklahoma City Thunder hat als erstes Team und ohne Niederlage die zweite Runde des Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA erreicht.

Die beste Mannschaft der regulären Saison gewann am Samstag bei den Memphis Grizzlies 117:115 und entschied die "best of seven"-Serie schon im vierten Spiel. Bester Akteur in der Offensive war einmal mehr Shai Gilgeous-Alexander mit 38 Punkten. Memphis musste ohne seinen Star Ja Morant (Hüftverletzung) antreten.

Titelanwärter Oklahoma trifft in der Runde der letzten acht Teams entweder auf die Denver Nuggets oder die Los Angeles Clippers. Die Nuggets gewannen Spiel vier der Serie dank eines Dunks von Aaron Gordon mit der Schlusssirene. Nach dem 101:99 steht es insgesamt nun 2:2.

Serienmeister in Führung

In Führung liegen in ihrer Serie wieder die Golden State Warriors. Das Team aus San Francisco gewann gegen die Houston Rockets mit 104:93, angeführt von Stephen Curry mit 36 Punkten. Der 37-Jährige zählt nun zu den zehn Spielern mit den meisten Play-off-Punkten in der NBA-Historie. In der Eastern Conference ist ebenfalls das topgesetzte Team auf dem besten Weg in die nächste Runde. Die Cleveland Cavaliers gewannen Spiel drei ihrer Serie bei den Miami Heat mit 124:87 und führen mit 3:0.

NBA-Ergebnisse vom Samstag - Play-off, 1. Runde ("best of seven"): Eastern Conference: Miami Heat - Cleveland Cavaliers 87:124. Stand in der Serie: 0:3; Western Conference: Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 115:117. Endstand: 0:4, Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 99:101. Stand: 2:2, Golden State Warriors - Houston Rockets 104:93. Stand: 2:1