Fünfte Niederlage im sechsten NBA-Saisonspiel für Toronto

Jakob Pöltl bei 125:131 gegen Lakers mit 19 Punkten, zwölf Rebounds zum dritten Mal in Folge doppelt zweistellig und "stolz auf dezimiertes Team"

Toronto/Los Angeles. Für die Toronto Raptors steht in der National Basketball Association (NBA) endgültig ein Fehlstart zu Buche. Jakob Pöltl und Kollegen erlitten am Freitag (Ortszeit) mit 125:131 gegen die Los Angeles Lakers im sechsten Saisonspiel die bereits fünfte Niederlage. Der Center aus Wien schrieb mit 19 Punkten und zwölf Rebounds zum dritten Mal in Folge doppelt zweistellig an. Hinzu kamen sechs Assists und drei Blocks in 35:06 Minuten auf dem Parkett.

Der heimische NBA-Pionier zeigte sich trotz der neuerlichen Pleite "stolz auf unser dezimiertes Team" (die Raptors müssen aktuell u. a. den verletzten All Star Scottie Barnes vorgeben, Anm.). Die Lakers hätten Toronto "kalt erwischt" und seien schnell um 26 Punkte davongezogen. "Danach haben wir aber unterstützt von unseren Fans an beiden Enden super gespielt und es noch spannend gemacht", so der 29-Jährige.

Nach einem kompletten Fehlstart waren die Kanadier zu Beginn des zweiten Viertels 19:45 zurückgelegen. Sie starteten nach der Pause zwar eine Aufholjagd, sollten aber nicht mehr näher als auf sechs Zähler herankommen. RJ Barrett erzielte 33 Punkte für Toronto, Gradey Dick markierte 31. Die Lakers wurden von Anthony Davis (38 Zähler, elf Rebounds) und LeBron James (27 Punkte, zehn Assists) angeführt.

Heute empfangen die Raptors die Sacramento Kings

Bereits am (heutigen) Samstag empfangen die Raptors die Sacramento Kings. Die Franchise aus der kalifornischen Hauptstadt ist mit einem 123:115-Erfolg bei den Atlanta Hawks im Gepäck an den Ontariosee gereist. Topscorer waren De'Aaron Fox (31) und der ehemalige Toronto-Spieler DeMar DeRozan (27).

Die Cleveland Cavaliers gewannen mit 120:109 gegen Orlando Magic auch ihre sechste Saisonpartie. Darius Garland erzielte 25 Punkte. Mit einem 137:114 bei den Portland Trail Blazers schraubte Oklahoma City Thunder die Bilanz auf 5:0. Shai Gilgeous-Alexander markierte 30 Zähler. Im Duell zweier potenzieller Titelanwärter setzten sich die Minnesota Timberwolves mit 119:116 gegen die Denver Nuggets durch. Anthony Edwards (29) bzw. Aaron Gordon (31) waren die besten Werfer.