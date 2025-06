Trade-Schock in der NBA: Die Phoniex Suns schicken keivn Durant zu den Houston Rockets. Der Superstar wusste davon scheinbar nichts.

ESPN berichtet, dass die Phonies SunsPhoenix Suns ihren Superstar Kevin Durant überraschend zu den Houston Rockets geschickt haben. Im Gegenzug erhält Phoenix den Nummer-1-Pick im Draft und fünf Zweitrunden-Picks, sowie Jalen Green und Dillon Brooks. Der Deal soll am 6. Juli offiziell werden.

Der 36-jährige Forward, der vierfache Olympiasieger und 15-fache All-Star ist, dürfte von seinem neuen Arbeitgeber allerdings nichts gewusst haben. Nach Seattle, Oklahoma, Golden State, Brooklyn und Phoenix ist Houston bereits der sechste Wohnort in seiner 17-jährigen NBA-Karriere.

"KD" in New York auf Bühne überrascht

Während der Schock-Meldung war "KD" allerdings scheinbar nicht von den Ereignissen informiert. Als die News durch die Decke ging, nahm er gerade an einer Podiumsdiskussion in New York teil, als das Publikum völlig ausrastete. "Du wurdest gerade getradet", riefen die Fans auf die Bühne.

Als die Moderatorin die News verkündete: "KD wurde gerade zu den Houston Rockets getradet", musste der Superstar kurz innehalten. Freude sieht auf jeden Fall anders aus.

Angesichts des Stimmungsdämpfers verabschiedete die Moderatorin ihn schnell, damit er sich um seine Angelegenheiten kümmern kann.