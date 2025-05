NFL-Hammer bei den Olympischen Spielen

Die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles werden mit NFL-Profis im Flag-Football-Bewerb über die Bühne gehen.

Die Besitzer der 32 Teams der National Football League gaben dafür am Dienstag (Ortszeit) bei einem Meeting in Minnesota grünes Licht. "Ich weiß, dass die Aufnahme von Flag Football in das olympische Programm bei den NFL-Spielern große Begeisterung ausgelöst hat. Wir freuen uns sehr, dass sie nun diese Chance bekommen", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell.

Spekuliert wird über ein neues "Dream Team" der USA - 36 Jahre nach dem das mit NBA-Stars gespickte US-Basketballteam 1992 die Goldmedaille bei Olympia in Barcelona gewonnen hat. "Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und die Leichtathletikwettkämpfe und den Gewinn der Goldmedaille im Basketball sehe, dann ist das etwas, an dem ich als Kind immer teilhaben wollte. Aber Football war nicht global", sagte Justin Jefferson, Starspieler der Minnesota Vikings. "Jetzt erweitern wir das Spiel, das ist ziemlich cool."

Die US-Profiliga, die Spielergewerkschaft, der Football-Weltverband (IFAF) und die zuständigen olympischen Behörden sollen nun Regeln für die Teilnahme ausarbeiten. Flag Football feiert 2028 sein olympisches Debüt, es qualifizieren sich sechs Männer- und sechs Frauenteams mit jeweils zehn Spielern oder Spielerinnen. Gespielt wird im Fünf-gegen-Fünf-Format. An der letzten WM im Vorjahr nahmen insgesamt 31 Nationen teil, Österreichs Männer wurden dabei Vizeweltmeister, die rot-weiß-roten Frauen kamen auf Rang vier.