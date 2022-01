Karriere-Bestleistung von Hawks-Star Young zu wenig

Die Atlanta Hawks müssen sich trotz einer Top-Leistung von Trae Young Portland geschlagen geben. Niederlage auch für die Brooklyn Nets.

Eine Karriere-Bestleistung von Trae Young, dem Star der Atlanta Hawks, hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nicht zu einem Sieg gereicht: Trotz 56 Punkten von Young unterlag Atlanta am Montag bei den Portland Trail Blazers mit 131:136. Es war bereits die zehnte Pleite der Hawks in den letzten 14 Spielen. Anfernee Simons erzielte 43 Punkte für Portland. Bei den Brooklyn Nets kriselt es indes nach einer 104:118-Heimpleite gegen die Memphis Grizzlies weiter.