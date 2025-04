Ohne Pöltl: Toronto besiegt Brooklyn mit 120:109

Ohne Jakob Pöltl, der im Finish der Saison in der National Basketball Association (NBA) in jeder zweiten Partie eine Pause erhält, haben die Toronto Raptors am Sonntag bei den Brooklyn Nets 120:109 gewonnen.

Die Kanadier zeigten dabei eine mannschaftlich geschlossene Leistung. Angeführt von Jonathan Mogbo mit 17 Punkten scorten acht Spieler zweistellig. Am Mittwoch empfangen die Raptors im letzten Saisonauftritt am Ontariosee die Charlotte Hornets. 895. Tor: Owetschkin schreibt NHL-Geschichte

Djokovic kommt ohne Coach Murray nach Monaco

Austria verliert nach Cup-Aus auch Tabellenspitze Lakers schlagen Oklahoma Oklahoma City Thunder erlitt mit 99:126 gegen die Los Angeles Lakers die zweite Niederlage in Folge und die höchste im Spieljahr. Luka Doncic führte die Gäste mit 30 Punkten an. Shai Gilgeoous-Alexander war mit 26 Zählern der erfolgreichste Werfer aufseiten des NBA-Leaders. Schon am Dienstag steigt neuerlich in Oklahoma City die Revanche. Die Cleveland Cavaliers, Spitzenreiter in der Eastern Conference, mussten sich den Sacramento Kings mit 113:120 beugen. Zach LaVine zeichnete für 37 Punkte der Kalifornier verantwortlich. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Für die Denver Nuggets setzte es trotz 41 Zählern, 15 Rebounds und 13 Assists von Nikola Jokic mit 120:125 gegen die Indiana Pacers die vierte Niederlage hintereinander. In San Francisco stoppten die Houston Rockets den fünf Spiele andauernden Erfolgslauf der Golden State Warriors und gewannen 106:96. Dillon Brooks erzielte 24 Punkte für die Texaner. Bei den Gastgebern musste sich Stephen Curry mit drei Zählern begnügen. Der Star der Warriors traf nur einen Wurf aus dem Spiel und scheiterte bei neun weiteren Versuchen.