Pöltl glänzt mit Double-Double bei Raptors-Sieg

Mit einem Double-Double von Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) den 25. Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert.

Der 29-jährige Wiener verbuchte beim 112:104 auswärts gegen die Washington Wizards 21 Punkte und elf Rebounds. Weiters wies die Statistik einen Assist, zwei Steals sowie drei Blocks für ihn aus. Der Center war 25:48 Minuten auf dem Parkett dabei.

Pöltl kam in der US-Hauptstadt zu seinem fünften Einsatz in den vergangenen zehn Partien der Kanadier. Aktuell erhält er in jedem zweiten Spiel eine Pause. Mit 21 Zählern bei zehn von 13 erfolgreichen Würfen aus dem Spiel war der österreichische NBA-Pionier gleichauf mit Immanuel Quickley bester Scorer seines Teams. Die Raptors beendeten eine Serie von vier sieglosen Auftritten. Am Mittwoch gastieren sie bei den Brooklyn Nets.

Für die Los Angeles Lakers setzte es trotz 32 Punkten von Luka Doncic und 24 von LeBron James ein 106:118 bei Orlando Magic und damit die dritte Niederlage hintereinander. Franz Wagner und Paolo Banchero führten die Franchise aus Florida mit 32 bzw. 30 Zählern an. Die Phoenix Suns feierten im Rennen um einen Platz im Play-in einen 108:106-Sieg gegen die Milwaukee Bucks. Kevin Durant zeichnete mit 38 Punkten hauptverantwortlich. Aufseiten der Gäste sorgte Giannis Antetokounmpo für 31 Zähler.