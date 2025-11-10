Thunder gewinnen bei Grizzlies! Oklahoma weiter NBA-Spitze

Die Oklahoma City Thunder haben ihren Siegeslauf in der NBA fortgesetzt und bei den Memphis Grizzlies mit 114:110 gewonnen. Der Titelverteidiger feierte den zehnten Sieg im elften Saisonspiel. Parallel verstarb Rekordtrainer Lenny Wilkens mit 88 Jahren.

Die Oklahoma City Thunder festigten ihre Position als bestes Team der NBA mit einem 114:110-Auswärtssieg bei den Memphis Grizzlies. Der Titelverteidiger lag zeitweise mit 19 Punkten zurück, feierte aber doch noch den zehnten Sieg im elften Saisonspiel . Oklahoma führt damit weiter die Western Conference an, verfolgt von San Antonio Spurs, Denver Nuggets und Los Angeles Lakers .

Trauer um NBA-Legende

Parallel zur sportlichen Action trauert die NBA um Rekordtrainer Lenny Wilkens, der im Alter von 88 Jahren verstarb . Der Coach stand bei 2.487 Partien an der Seitenlinie und hält damit den Rekord für die meisten Spiele als NBA-Trainer . Vor 46 Jahren führte er die Seattle SuperSonics zum Meistertitel und gewann bei Olympischen Spielen zweimal Gold - 1992 als Assistent und 1996 als Cheftrainer des Dream Teams .

Thunder dominieren Western Conference

Oklahoma City Thunder präsentieren sich in der aktuellen Saison als dominante Kraft . Mit nur einer Niederlage in elf Spielen setzen sie sich an der Spitze der Conference fest . Der Sieg in Memphis unterstrich erneut die Stärke des Titelverteidigers, der auch bei Rückständen comebackfähig bleibt .