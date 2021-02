Brady & 'Gronk': Netz lacht über T-Mobile Werbespot

Nach dem langjährigen Patriots-Engagement sind die beiden NFL-Stars Tom Brady und Rob Gronkowski beid den Bucs wieder vereint. Wie es dazu kam, zeigt ein Werbespot.

Telekomanbieter "T-Mobile" veröfentlichte einen nicht gezeigten Werbespot mit den zwei Superstars der Tampa Bay Bucaneers Tom Brady und Rob Gronkowski. Doch aufgrund der Partnerschaft der NFL mit dem Konkurrenten "Verizon" wird der lustige Kurzclip leider nicht bei der Super Bowl LV zu sehen sein.

Im Spot sieht man wie NFL-Star Tom Brady mit seinem Kumpel und Mitspieler Rob Gronkowski (beide haben ehemals bei den New England Patriots gespielt und jetzt wieder zusammmen bei den Tampa Bay Bucaneers) per Video telefoniert. "Gronk" genießt mitlerweile seinen Ruhestand, verweilt am Golfpaltz und schwärmt über die stressfreie Zeit nach der Football-Karriere. Die Verbindung zu Brady wird aber gestört und so bekommt der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner eine ganz andere Botschaft vermittelt. Brady versteht, dass "Buddy" Gronkowski mit ihm gemeinsam noch ein letztes Mal den Super Bowl gewinnen will. Der 43-Jährigte Altstar scheint sich überreden zu lassen und kündigt auf einer Pressekonferenz an mit seinem Tight End noch einmal das ultimative Ziel im Football anzugehen. Ein ganz verwunderter Gronkowski bekommt diese Entscheidung auf der Couch vor dem Fernseher liegend mit und ruft im Anschluss nach seiner Mutter: "Mom! Wo sind meine Football-Hosen?".

Ob das Gespräch wirklich so stattgefunden hat, darf bezweilfelt werden. Dennoch: Brady überredete seinen kongenialen Partner zu einem Comeback in der NFL - Gronkowski ging mit nach Florida.. Rob Gronkowski hatte eine Saison in der NFL ausgesetzt. Er wollte lieber sein Leben als Football-Rentner genießen (versuchte sich zum Spaß sogar als Wrestler).

Brady und Gronkowski machten ihren Job und stehen mit den Tampa Bay Bucaneers erneut zusammen in der 55. Auflage des Super Bowls. Auf das Traum-Duo wartet jedoch ein großer Brocken - Der Vorjahressieger Kansas City Chiefs.