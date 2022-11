''Brady-Mania'' in München

In München fiebern viele Fans der NFL-Premiere in Deutschland entgegen. Das zeigt auch die Reaktion der anwesenden Football-Enthusiasten, als Superstar Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers den Rasen betritt.

Am (heutigen) Sonntag um 15.30 Uhr kommt es zur NFL-Premiere auf deutschen Boden. Die Tampa Bay Buccaneers treffen in der Hauptrunde auf die Seattle Seahawks. Die Fans rasten völlig aus, als sich Tom Brady erstmals in der Heimat des FC Bayern München zeigt.

Auch die Spieler des FC Bayern lassen sich am Spielfeldrand blicken. Thomas Müller analysiert bei seinen Kollegen Serge Gnabry und Jamal Musiala das Spielfeld in seiner Heimstätte, das diesmal etwas anders als sonst aussieht. "Die Qualität vom Rasen ist besser", stellt der Bayern-Angreifer fest.

Auch Alaba lässt sich NFL-Hit nicht entgehen

In dem dichten Stargedränge lässt sich auch David Alaba blicken. In schwarzer Lederjacke und Sonnenbrille stattet der Real-Star seiner alten Heimat einen Besuch ab.

© Getty ×

Alaba gilt auch als Football-Fan, der eine enge Freundschaft zu Superbowl Sieger und Ex-LA Rams-Star Odell Beckham jr pflegt.