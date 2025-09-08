Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NFL
bills
© getty

American Football

Comeback in Buffalo - Bills bezwangen Ravens 41:40

08.09.25, 06:40
Teilen

Die Buffalo Bills haben am Sonntag (Ortszeit) zum NFL-Saisonauftakt ein spektakuläres Comeback abgeliefert und die Baltimore Ravens in letzter Sekunde besiegt. 

Beim 41:40 entschied ein Field Goal bei auslaufender Uhr die Partie zugunsten der Gastgeber um Quarterback Josh Allen - die mit 14 Punkten hinten gelegen hatten, aber allein im Schlussviertel drei Touchdowns und insgesamt 16 Punkte erzielten. Allen kam auf zwei Touchdown-Pässe und zwei eigene Touchdowns durch Läufe.

Die Detroit Lions unterlagen bei den Green Bay Packers 13:27. Die Lions waren in der vergangenen Saison knapp am Einzug in die Super Bowl gescheitert und wollen in dieser Spielzeit um den Titel in der NFL spielen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden