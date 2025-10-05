NFL: Raimann feiert mit Colts Kantersieg

Alles zu oe24VIP
Bernhard Raimann
© Getty

Gegen Las Vegas

05.10.25, 22:06

05.10.25, 22:06
Teilen

Die Indianapolis Colts haben in der National Football League (NFL) eine Woche nach der ersten Saisonniederlage eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurückgefunden 

Die Gastgeber mit dem österreichischen Left Tackle Bernhard Raimann fertigten die Las Vegas Raiders am Sonntag 40:6 ab. Mit dem vierten Erfolg im fünften Spiel hielten sich die Colts im Spitzenfeld der Liga und sind bereits frühzeitig auf Play-off-Kurs. Nächsten Sonntag treffen sie auf die Arizona Cardinals.

Raimann spielte fehlerfrei und hatte im zweiten Viertel sogar die seltene Chance, einen Touchdown zu fangen. Der Wiener wurde von der Raiders-Verteidigung aber gedeckt und konnte den Pass von Quarterback Daniel Jones nicht sichern. Neben Colts-Runningback Jonathan Taylor, der drei Touchdowns erlief, überzeugte auch Jones mit zwei geworfenen Pässen in die Endzone und die Colts-Verteidigung mit zwei Interceptions.

