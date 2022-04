Raimann entspannt vor Tag X

Bernhard Raimann wird voraussichtlich als erster Österreicher in die NFL gedraftet.

„Der große Stress ist vorbei, diese Woche kann ich entspannen“, strahlt unser angehender NFL-Star. 24 Jahre, 2,01 Meter und 138 Kilogramm: Der Wiener Bernhard Raimann gilt als eine der heißesten Aktien beim Draft in Las ­Vegas von Donnerstag bis Samstag. Noch nie schaffte es ein Österreicher auf diesem Weg in die beste Football-Liga der Welt. Raimann gilt im heurigen Jahrgang als einer der besten Left Tackle, spielte sich mit herausragenden Leistungen im Central Michigan College in die Notizblöcke der Scouts. Es ist die wichtigste Position zum Schutz des Quarterbacks vor heranstürmenden Verteidigern.

Wiedersehen mit den Eltern nach drei Jahren

Am Wochenende landen seine Eltern in den USA, um beim großen Moment dabei zu sein. Coronabedingt das erste Wiedersehen seit Mai 2019. Es ist die Woche, die sein Leben verändern kann. Über Nacht wird aus einem Studenten ein potenzieller NFL-Superstar. Dennoch bleibt er bescheiden: „Gedraftet zu werden, ist das eine, dennoch muss ich mich bei dem Team erst beweisen“, will er sich selbst keinen zu großen Druck machen. Wunschdestina­tion hat er keine, die NFL-Experten waren sich in den Prognosen nicht einig, brachten ihn mit mehreren Teams in Verbindung. „Mir haben einige Coaches bei den erwähnten Teams in Gesprächen schon verraten, dass sie keinen Spieler auf meiner Position holen werden“, gibt er zu, die Berichte genau zu beobachten. In einer Woche weiß Raimann, wo er seinen American Dream weiterträumen darf.