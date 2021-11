Saints wollen Titans stoppen - Patriots krachen auf Browns

Am 10. Spieltag der NFL treffen die New Orleans Titans auf die Tennessee Titans +++ New England Patriots krachen auf die Cleveland Browns

Reist die Siegesserie der New England Patriots? Die Cleveland Browns feuerten zuletzt ein Offensiv-Spektakel gegen die Bengals ab und wollen den Patriots nun ihren Playoff-Platz streitig machen. Die Patriots jagen, auch dank einer ausgezeichneten Rush-Defense, ihren vierten Sieg im vierten Spiel. In der Nacht auf Freitag (2.20 Uhr) eröffnen die Baltimore Ravens gegen die Miami Dolphins die zweite Saisonhälfte. +++ Hier der NFL-Spielplan +++ Die Siegesserie der Tennessee Titans könnte zudem gegen die New Orleans Saints brechen. Nach einer bitteren Niederlage gegen die Falcons will man eine Reaktion zeigen. Ein Matchup der beiden Spitzenmannschaften der NFC & AFC Süd! Im letzten Duell 2019 waren die Saints erfolgreich. Weitere Highlights der Woche: Tampa Bay muss mit Brady in Washington ran. Die Packers prallen auf die Seahawks. Las Vegas Raiders empfangen die Kansas City Chiefs und die 49ers treffen auf die starken Rams.