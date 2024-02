Super Bowl knackt neuen Zuschauer-Rekord

Den Super Bowl haben im heurigen Jahr so viele Personen vor dem Fernseher und auf Streamingplattformen verfolgt, wie noch nie zuvor.

Laut Marktforschungsunternehmen Nielsen sahen rund 123,4 Millionen Zuseherinnen und Zuseher den Sieg der Kansas City Chiefs über die San Francisco 49ers. Es handelt sich dabei jedoch um eine vorläufige Zahl.

Im Vorjahr ließen sich laut CBS 115,1 Millionen Zuseherinnen und Zuseher den Super Bowl nicht entgehen.

Die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und Taylor-Swift-Freund Travis Kelce haben erneut den Super Bowl gewonnen und als erstes NFL-Team seit 19 Jahren den Titel erfolgreich verteidigt. Gegen die San Francisco 49ers setzte sich die Football-Mannschaft am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas nach der erst zweiten Verlängerung in der Geschichte des Super Bowls einer am Ende hoch spannenden Partie mit 25:22 durch.