Tom Brady rechnet ab: DESHALB hasst er DIESES NFL-Team – Schock-Geständnis der Legende!
NFL-Legende

Tom Brady rechnet ab: DESHALB hasst er DIESES NFL-Team – Schock-Geständnis der Legende!

10.11.25, 22:40
Ex-Superstar enthüllt erstmals, welches Franchises er auf dem Feld nicht ausstehen konnte – und die Gründe sind verständlich

NFL-Legende Tom Brady (47) bricht sein Schweigen! In seinem Podcast "Let's Go!" plaudert der siebenmalige Super-Bowl-Champion erstmals offen über seine Abneigungen während seiner aktiven Karriere.

Welches Team er partout nicht leiden konnte und warum – die Antwort ist verständlich.

Vom Kuschelfan zum Kritiker

Er wuchs mit Montana-Postern auf, träumte in Rot und Gold – doch am Draft-Tag 2000 platzte die Brady-Romance. Statt Brady wählten die 49er den Quarterback Giovanni Carmazzi aus, was Brady als Vertrauensbruch empfand. Der Boy aus Kalifornien wurde zur No. 199. Seitdem: Funkstille statt Fanliebe.

“Die haben mich nicht gewollt”

In seinem Podcast rechnet der GOAT (Greatest Of All Time) ab: Jeder Snap gegen die 49ers sei Erinnerung an die verpasste Chance. Brady lässt durchblicken: Man hat ihn unterschätzt – und er hat’s der Liga bewiesen.

Der Rest ist Legende

Während andere Picks versandeten, stapelte Brady Ringe. Sieben Titel später steht fest: Der Fehler von 2000 wurde zum Motor einer Jahrhundertkarriere – und San Francisco schaute zu.

Zweite Chance? Wieder nein!

Als 2020 ein Comeback in der Bay Area möglich schien, entschied sich die Franchise erneut anders. Brady holte in Tampa den Titel – die 49ers warten weiter seit 30 Jahren auf den Gewinn der Super-Bowl.

