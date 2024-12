Österreichs Eishockey-Cracks Marco Rossi und Marco Kasper haben am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga NHL Heimniederlagen kassiert.

Rossis Club Minnesota Wild unterlag in St. Paul dem Utah Hockey Club 1:2. Der Vorarlberger assistierte beim 1:0 seines Teamkollegen Mats Zuccarello, es war Rossis 15. Vorlage heuer. Kasper und die Detroit Red Wings verloren 3:4 gegen die Montreal Canadiens, erhalten aber am Samstag in Kanada die Gelegenheit zur Revanche.