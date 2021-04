McDavid als Held im "Battle of Alberta"

Die Edmonton Oilers stürmen mit einem 3:2-Sieg im Derby gegen die Calgary Flames auf Platz zwei der North Division

Das "Battle of Alberta" zwischen Calgary und Edmonton gilt in der NHL als eine der heißesten Derbies. In der Nacht auf Samstag war es wieder so weit. In einem eng umkämpften Spiel setzten sich die Oilers am ende mit 3:2 durch. Connor Mc David war der gefeierte Held in Edmonton. Doch auch der Deutsche und Leon Draisaitl hat seinen Beitrag dazu geleistet. Der 25-Jährige MvP steuerte gleich zwei Assists bei und ebnete seinen Oilers damit den Weg zum Prestige-Erfolg. Dadurch zogen die Oilers auch in der North Division der NHL wieder an den Winnipeg Jets vorbei und sind nun der erste Jäger von Leader Toronto.