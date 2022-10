NHL-Hoffnung Rossi zeigt vor Saisonstart auf

Marco Rossi ist bereit für sein erstes volles Jahr als NHL-Profi. Der Vorarlberger glänzte bei seinem letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart erneut mit einem Tor und Assist.

Marco Rossi hat sich in der Vorbereitung für die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL als einer der Leistungsträger bei den Minnesota Wild etabliert. Im fünften Test der Wild scorte der Vorarlberger am Donnerstag vor eigenem Publikum in der 11. Minute den Treffer zum 1:0 gegen die Chicago Blackhawks und leistete zum 3:1 einen Assist. Am Ende siegte Minnesota mit 4:1.

Der 21-jährige Rossi hält nun schon bei acht Punkten aus fünf Spielen (zwei Tore, sechs Assists) und hat sich seinen Startplatz zum NHL-Auftakt wohl endgültig gesichert. Am Samstag ist der letzte Test, wieder zu Hause, gegen die Dallas Stars angesetzt. Minnesota startet am 13. Oktober mit einem Heimspiel gegen die New York Rangers in die neue Saison.