Rossi-Gala bei Auftakt in NHL-Saison

Marco Rossi und die Minnesota Wild haben einen perfekten Saisonstart in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL hingelegt.

Minnesota gewann am Donnerstag auswärts gegen die St. Louis Blues 5:0, der Stürmer aus Vorarlberg steuerte ein Tor und einen Assist bei. Total verpatzt haben dagegen die Detroit Red Wings mit Marco Kasper ihren Saisoneinstieg mit einer 1:5-Heimniederlage gegen die Montreal Canadiens.

Rossi bereitete zunächst das 2:0 von Matt Boldy (18.) vor und setzte mit dem Tor zum 5:0 (48.) den Schlusspunkt. Ryan Hartman (16., 38.) und Joel Eriksson Ek im Powerplay (33.) erzielten die weiteren Treffer. Filip Gustavsson parierte alle 26 Torschüsse der Blues.

In Detroit gingen die Red Wings durch Kapitän Dylan Larkin früh in Führung (4./PP), bis zur 28. Minute zogen die Gäste aus Montreal aber auf 5:1 davon. Danach musste der im Sommer verpflichtete Torhüter John Gibson, der nur acht von 13 Torschüssen abwehrte, vom Eis.